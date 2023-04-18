В ходе СВО скончался уроженец Нукутского района Алексей Сундеев Фото: Александр ГЛУЗ

В ходе специальной военной операции на Украине скончался еще один житель Иркутской области. Так, в Нукутском районе простились с Алексеем Сундеевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нукутского района в своих социальных сетях.

- В Нукутском районе простились с земляком, погибшим в ходе специальной военной операции. Сундеев Алексей Валерьевич из деревни Мельхитуй отдал жизнь, выполняя боевую задачу, - прокомментировали в администрации муниципалитета.

Власти выразили слова соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что Жена погибшего в зоне СВО Али Батырова рассказала о его подвиге. После службы в Уссурийске в 2015 году военный был направлен на Донбасс, где служил почти 1,5 года. О том, что мужу вновь придется покинуть дом на долгое время, женщина узнала в конце декабря 2021 года.