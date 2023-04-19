Пожароопасный сезон начал действовать в Иркутской области с 18 апреля Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Иркутской области с 18 апреля начал действовать пожароопасный сезон. В столице региона подготовка началась с марта: создан оперативный штаб, проверены системы оповещения и пункты временного размещения, отработаны планы действий в чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- В городе выполняют профилактические отжиги сухой растительности на открытых пространствах, которые традиционно подвержены горению, - пояснила начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска Наталья Вирейкина. - Организуют профилактические рейды, беседы с владельцами домов в частном секторе о необходимости надлежащего содержания своих участков.

Также всех желающих приглашают присоединиться к общегородскому субботнику в Иркутске, который запланирован на 22 апреля.

Напомним, в школах Приангарья проводятся уроки по ответственному обращению с домашними животными. Новая дисциплина называется «Уроками доброты». Инициаторами ввести подобные занятия стали представители службы ветеринарии Иркутской области. Ребятам показывают тематические видеоролики и памятки, разработанные при участии ветеринаров.

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По вопросам участия в субботнике можно обращаться в комитеты по управлению городскими округами:

Октябрьский округ – 52-02-42, 52-02-48;

Свердловский округ – 52-00-48, 52-00-29, 52-03-61;

Правобережный округ – 52-04-07, 52-03-89;

Ленинский округ – 52-03-42, 52-02-23.