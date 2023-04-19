«Уроки доброты» об ответственном обращении с животными проходят в Иркутской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах Приангарья проводятся уроки по ответственному обращению с домашними животными. Новая дисциплина называется «Уроками доброты». Инициаторами ввести подобные занятия стали представители службы ветеринарии Иркутской области. Ребятам показывают тематические видеоролики и памятки, разработанные при участии ветеринаров.

- Традиция проводить «Уроки доброты» появилась в 2021 году. Мы обращаемся в администрации всех муниципальных образований с просьбой провести в школах и библиотеках такие занятия, - сообщил руководитель службы ветеринарии Сергей Шевченко.- Со своей стороны готовы предоставить не только информационные материалы, но и привлечь в качестве лекторов ветспециалистов подведомственных нам станций по борьбе с болезнями животных.

Напомним, В Приангарье стартовал конкурс «Леди ГУФСИН 2023 в Иркутске». КП-Иркутск выбирает самую красивую сотрудницу. Уже несколько представительниц прекрасного пола подали заявки на участие. Голосование продлится до 17 мая. Затем до 20 мая мы подведем итоги и наградим дипломами и призами победительниц, которые наберут больше всего голосов.

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