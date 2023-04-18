Мучился почти неделю: в Иркутской области девятимесячный мальчик погиб, обварившись кипятком в детской кроватке

Мать предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье перед судом предстанет 21-летняя девушка, чей ребенок погиб мучительной смертью в феврале текущего года. По версии следствия, в тот день молодая мама находилась в квартире с девятимесячным малышом одна. Он лежал в своей кроватке, рядом на подоконнике стоял включенный в сеть термос-чайник. Мать, видимо, отвернулась или на что-то отвлеклась, и мальчик остался без присмотра. Играя, он потянул кабель и...кипящая вода хлынула вниз, обварив тело крохи.

- Спустя 6 дней ребенок скончался в больнице в результате термического ожога площадью около 51% поверхности кожи, - рассказали корреспонденту «КП»-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Против матери завели уголовное дело. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование вели следователи СК. Сотрудники региональной прокуратуры направили материалы в Жигаловский районный суд, где они будут рассмотрены по существу.

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