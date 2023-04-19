В Иркутске разыскивают трех похитителей денег и банковских карт

В Иркутске разыскивают трех похитителей банковских карт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске полицейские разыскивают двух молодых людей и девушку, подозреваемых в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В ведомство пришла местная жительница, она рассказала, что в торговом центре на улице Лермонтова обронила кошелек. В нем были деньги и банковские карты. То, что портмоне нет на месте, она заметила уже только дома, - говорят полицейские.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Оперативники выяснили, что к хищению могут быть причастны двое молодых людей и девушка, изображенные на кадрах.

Сыщики призывают их самостоятельно явиться в отдел полиции для дачи пояснений.

Ранее сообщалось, что жители Усть-Илимска с начала 2023 года отдали мошенникам 19 миллионов рублей. С начала года на территории административного центра завели более 40 уголовных дел по статье о мошенничестве.