В Иркутской области двух жителей осудили за загрязнение почвы в природном заказнике. Фото: следственный комитет Иркутской области

В Иркутске к уголовной ответственности судом привлечены сотрудники коммерческой организации. Их обвинили в загрязнении почвы в природном заказнике. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-Эта организация приобрела литиевые батареи для переработки. Однако, чтобы сэкономить деньги и рабочую силу, они решили вывозить батареи с территории промплощадки с помощью привлечения сторонних лиц, - говорят в следкоме.

Как итог, четыре тонны батарей были размещены на особо охраняемой природной территории местного значения «Птичья гавань». Это в свою очередь привело к заражению почвы.

Суд признал двух подсудимых виновными, каждый из них выплатит штраф в размере 130 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Иркутске разыскивают трех похитителей денег и банковских карт. В отделение полиции пришла местная жительница.