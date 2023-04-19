Самолет из Благовещенска в Иркутск вылетит с задержкой в 12 часов. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В среду, 19 апреля 2023 года, сильно задержали вылет рейса из Благовещенска в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Причина задержки - позднее прибытие самолета в аэропорт Благовещенска. Это в свою очередь произошло из-за неблагоприятных метеоусловий, - говорят в прокуратуре.

Самолет должен был вылететь в 15.30, однако рейс перенесли на 06.50 часов 20 апреля 2023 года. Вылететь этим рейсом должны 68 пассажиров.

Как говорят в прокуратуре, авиакомпания обеспечила пассажиров горячим питанием, 27 человек размещены в гостинице.

Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

Ранее сообщалось, что в Иркутске к уголовной ответственности судом привлечены сотрудники коммерческой организации.