Сплошные проверки автомобилистов пройдут в Иркутске 20 апреля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Оперативно-профилактическая операция «Ремень безопасности и детское удерживающие устройство» пройдет в Иркутске 20 апреля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.
- Автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей, нарушающих правила перевозки детей и пренебрегающих правилами использования ремней безопасности, - говорят в полиции.
Инспекторы отмечают, что есть такие автомобилисты, которые и сами не пристегиваются, и такие, кто перевозит детей без специальных автокресел. При этом находят «отговорки» для такого поведения – кто-то уверяет, что ребенку неудобно, кто-то не хочет выпускать чадо из рук, кто-то не пристегивает, потому что ехать недалеко. Однако, все эти причины не освобождают владельцев транспорта от ответственности. К тому же различные исследования да и статистика ДТП утверждают, что использование автокресел спасает детские жизни. А халатность водителей может привести к трагедиям.
- Только за три месяца текущего года на обслуживаемой территории по указанной категории нарушений зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 28 взрослых и 8 детей, 1 человек погиб, - говорят в городской Госавтоинспекции.
За указанный период также было оштрафовано 650 водителей за перевозку детей без автокресел и 1660 автомобилистов, которые не пристегиваются сами.
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