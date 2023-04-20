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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:26

Жителя Иркутска Федора Садовникова наградили медалью «За отвагу»

Он трижды был на Донбассе
Елена СИНИЦА
Жителя Иркутска Федора Садовникова наградили медалью «За отвагу»

Жителя Иркутска Федора Садовникова наградили медалью «За отвагу»

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Житель Иркутска Федор Садовников, выполнявший боевые задачи в ходе специальной военной операции, удостоен медали «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Благодаря таким людям наша страна выстояла в самых тяжелых испытаниях. Очень важно сегодня знать своих героев – прошлого и настоящего, рассказывать о них молодежи, передавать историю из поколения в поколение. Вы не остались равнодушным, защищали жителей Донбасса, -прокомментировал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

Сам иркутянин рассказал, что, когда начался конфликт на Донбассе, он принял решение самостоятельно пройти подготовку. Так, в 2015 году он был пулеметчиком в ЛНР, а в 2017-м - снайпером в ДНР.

После возвращения он открыл военно-патриотический клуб. Позднее также отправился добровольцем в зону СВО. Сейчас ввиду состояния здоровья вернулся домой, но продолжает помогать военнослужащим - собирает и отправляет гуманитарный груз.