Жителя Иркутска Федора Садовникова наградили медалью «За отвагу» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Житель Иркутска Федор Садовников, выполнявший боевые задачи в ходе специальной военной операции, удостоен медали «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Благодаря таким людям наша страна выстояла в самых тяжелых испытаниях. Очень важно сегодня знать своих героев – прошлого и настоящего, рассказывать о них молодежи, передавать историю из поколения в поколение. Вы не остались равнодушным, защищали жителей Донбасса, -прокомментировал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

Сам иркутянин рассказал, что, когда начался конфликт на Донбассе, он принял решение самостоятельно пройти подготовку. Так, в 2015 году он был пулеметчиком в ЛНР, а в 2017-м - снайпером в ДНР.

После возвращения он открыл военно-патриотический клуб. Позднее также отправился добровольцем в зону СВО. Сейчас ввиду состояния здоровья вернулся домой, но продолжает помогать военнослужащим - собирает и отправляет гуманитарный груз.