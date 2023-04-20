В Иркутской области полицейские перекрыли очередной канал контрабанды лесоматериалов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области полицейские перекрыли очередной канал контрабанды лесоматериалов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

-По предварительной информации, директор лесозаготовительного предприятия и гражданин одного из сопредельных государств разработали криминальную схему. На протяжении 2017-2019 годов они предоставляли декларации с ложными данными об экспортируемом товаре, - говорит Волк.

По информации ведомства, было вывезено более 25 тысяч кубометров леса на сумму более 150 миллионов рублей. Уже проведены обыски, изъяты техника и документы.

Следствие завело 10 уголовных дел. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что родственников погибшего в ДТП мужчины разыскивают в Братске. На вид ему около 40 лет, волосы темные, рост около 170 сантиметров.