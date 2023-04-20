В Иркутской области осудят мужчину и трех женщин за незаконную миграцию 548 иностранцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области прокуратура направила в суд уголовное дело о совершении преступления в сфере незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Одного мужчину и трех женщин обвиняют в организации незаконной миграции. С февраля по октябрь 2021 года житель Ангарска и его подельники за деньги - 10 тысяч рублей - зготавливали и подавали в отделы по вопросам миграции фиктивные документы о пребывании и регистрации иностранцев, - говорят в прокуратуре.

Сообщается, что иностранцев регистрировали в гостинице Иркутска, а также по местам регистрации знакомых фигурантов. В совокупности в стране незаконно пребывали 548 граждан.

Уголовное дело расследовали СУ СКР и МВД. Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейские перекрыли очередной канал контрабанды лесоматериалов.