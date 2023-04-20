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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:23

За сутки 19 апреля в Иркутской области произошло 17 пожаров

Из них восемь - в жилом секторе
Елена СИНИЦА
За сутки 19 апреля в Иркутской области произошло 17 пожаров

За сутки 19 апреля в Иркутской области произошло 17 пожаров

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области растет количество пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает weacom.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

-Только за минувшие сутки, 19 апреля, в Иркутской области произошло 17 пожаров. При этом восемь из них случились в жилом секторе, четыре - в жилье, четыре - в надворных постройках на приусадебных участках, - говорят в МЧС.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Отмечается, что девять пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем.

Также растет и количество ландшафтных пожаров. Это происходит из-за неконтролируемых сжиганий сухой растительности, мусора, неосторожность при использовании открытого огня.

Ранее сообщалось, что 21 апреля с 07.00 до 08.30 не получится проехать по участку улицы Карла Либкнехта. Ограничение будет действовать на участке от Тимирязева до Ямской.