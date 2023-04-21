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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 3:35

В полицию обратилась мать: шесть дней назад 16-летний парень вышел из дома в Улан-Удэ и пропал

В Улан-Удэ разыскивают без вести пропавшего 16-летнего парня
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
В полицию обратилась мать: шесть дней назад 16-летний парень вышел из дома в Улан-Удэ и пропал

В полицию обратилась мать: шесть дней назад 16-летний парень вышел из дома в Улан-Удэ и пропал

Фото: МВД республики Бурятия

В Улан-Удэ разыскивают исчезнувшего 16-летнего Андрея Сокольникова. Парень пропал еще 16 апреля. Он вышел из дома и до сих пор не вернулся. Куда он мог пойти, не уточняется. К правоохранителям 19 апреля обратилась его мать. Об этом сообщили в ГУ МВД по Бурятии.

- Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост 155-158 см, худощавого телосложения, карие глаза, черные волосы, - рассказали в полиции. - Был одет в черную куртку, черные штаны - джоггеры с белыми лампасами, черную толстовку с капюшоном и белые кеды,

Если кому-то известно, где может находиться парень, полицейские просят как можно быстрее сообщить об этом.

Тем временем, в Иркутске уже восемь месяцев разыскивают 24-летнего мужчину, который пропал при странных обстоятельствах после отдыха с отцом на берегу реки.