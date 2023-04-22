Одно возгорание в лесном фонде Иркутской области произошло за 21 апреля 2023 года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

За минувшие сутки, 21 апреля, в лесном фонде Иркутской области произошло одно возгорание.

-Все случилось в Зиминском районе в четырех километрах от заимки Полковникова. Там специалисты ликвидировали очаг площадью один гектар в лиственной лесополосе. Огонь пришел в лес с земель иных категорий, - стало известно КП-Иркутск.

В тушении этого очага было задействовано 14 работников лесопожарной станции и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в ночь на 21 апреля три мужчины напали на сотрудника полиции. Это произошло в то время, когда велись поиски пропавшей девушки. По имеющейся информации, она была в одном из местных кафе. Так и оказалось, вот только сотрудника правоохранительных органов встретили с серьезным негативом. Подробности по этому делу вы можете прочесть в нашем материале.