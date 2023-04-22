В Иркутской области с 6 апреля 2023 года произошло 33 лесных пожара

В Иркутской области власти обсудили пожароопасный сезон Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 6 апреля в Иркутской области действует пожароопасный сезон на территории 23-х лесничеств, с 14 апреля - еще в двух. Как стало известно КП-Иркутск, за это время в регионе случилось 33 пожара на общей площади 1115,4 га.

-Для сравнения: в прошлом году к 21 апреля было зафиксировано 63 возгорания на площади 3229,7 га, - рассказывают власти.

Сейчас подходит к завершению подготовка к пожароопасному сезону на севере региона. Здесь сезон стартует позже.

На данный момент осталось добрать 153 лесных пожарных, всего по области их набрано 1315, что составляет 90% от общего числа.

Ранее сообщалось, что одно возгорание в лесном фонде Иркутской области произошло за 21 апреля 2023 года. Все случилось в Зиминском районе в четырех километрах от заимки Полковникова. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.