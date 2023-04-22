"Я ему поверил": мастер коммунальной службы из Братска стал жертвой мошенничеств Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске телефонные аферисты похитили 350 тысяч рублей у мастера коммунальной службы. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.

-С мужчиной связался лжебанкир, он убедил его в том, что на его деньги покушаются мошенники, - рассказывают в полиции.

В отделение с заявлением пришел сам 57-летний житель. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. После этого мошенник убедил потерпевшего установить на смартфон стороннее приложение.

Потом тот продиктовал коды из смс, а затем перевел деньги - 350 тысяч рублей - на "безопасный счет".

Но и на этом злоумышленник не остановился, а предложил оформить кредит. Вот здесь-то мужчина и почувствовал неладное: год назад он прошел процедуру банкротства физических лиц. Мужчина опомнился и обратился в полицию.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.