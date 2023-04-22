Охранные зоны установили для пяти памятников природы в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области установлены охранные зоны пяти памятников природы регионального значения.

-Так, охранные зоны действуют теперь у памятников природы «Карстовый колодец «Восьмое Марта», «Пещера «Зимняя сказка», «Пещера «Светлая», «Пещера «Спиринская» и памятник природы «Проявление фигурных камней на реке Кастарма», - стало известно КП-Иркутск.

В совокупности сейчас в регионе установлено 19 охранных зон памятников природы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить антропогенную нагрузку на эти природные заповедники, национальные парки.

В регионе с начала года такие охранные зоны появились у девяти памятников природы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области с 6 апреля 2023 года произошло 33 лесных пожара. С этой даты в Иркутской области действует пожароопасный сезон на территории 23-х лесничеств, с 14 апреля - еще в двух.