В Иркутской области 23 апреля открылись участки для голосования на муниципальных выборах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье 23 апреля в 8 утра открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

- Избираются мэр Куйтунского района, главы и думы Казачинского и Шестаковского муниципальных образований, главы Шиткинского муниципального образования, Ирхидея, - говорят специалисты.

Также в воскресенье выбирают двух депутатов в думы Куйтунского района, и по одному народному избранники сегодня добавится в думы города Братска, Эхирит-Булагатского и Слюдянского районов.

Напомним, накануне в регионе стало известно об установке охранных зон для пяти памятников природы. Они находятся в Нижнеудинском районе. Таким образом, в Иркутской области сейчас таких охранных зон девятнадцать. Их наличие помогает снижать антропогенную нагрузку на нацпарки и природные заповедники - подробности.