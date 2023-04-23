В школах Иркутской области введут единую модель профориентации Фото: Иван ВИСЛОВ

В Иркутской области с 1 сентября в школы внедрят единую модель профориентации. Она уже была опробирована в рамках проекта «Билет в будущее». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Модель будет воплощаться в жизнь согласно семи направлениям – это профильные классы, урочная и внеурочная деятельность, организация воспитательной работы, дополнительное образование, профессиональное обучение и взаимодействие с родителями учащихся, - говорят специалисты.

Благодаря проекту «Билет в будущее» в Приангарье уже был опробован профориентационный минимум такой модели. За два года, что в области осуществляется работа в этом направлении, в нем поучаствовали почти 32 тысяч учеников.

Напомним, накануне иркутская "Комсомолка" рассказывала о 100-летней иркутянке, которая продолжает преподавать английский язык, поет песни на иностранном языке и читает книги в оригинале вместе со своими учениками - подробности.

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