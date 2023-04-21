«Поем с учениками песни и читаем книги в оригинале»: 100-летняя сибирячка преподает английский язык в Иркутске

Маргарита Судиловская пошла по стопам родителей и стала преподавателем. Фото: Регина РАХИМОВА

Дожить до 100 лет, остаться в светлом разуме, да еще и продолжать работать?! Такое разве бывает? Еще как! 100-летие иркутянка Маргарита Судиловская отметила 14 апреля. И при этом она ни единого дня не провела на пенсии! А вышла на нее, на минуточку, в 57 лет. И с тех пор продолжает вести активный образ жизни. Поет песни на английском языке, читает книги британских авторов в оригинале и учит этому учеников, ведь она – преподаватель английского. Секретами долголетия и бодрости духа Маргарита Алексеевна поделилась с «КП-Иркутск».

Рвалась добровольцем на фронт

Родители Маргариты Алексеевны были учителями. Фото: Регина РАХИМОВА

- Да, я педагог. Наверное, другой судьбы и быть не могло, ведь мои родители – учителя, любовь к книгам в крови, - улыбается Маргарита Алексеевна. – Но после окончания школы вопреки всем ожиданиям поступила на геологический! Сманила полевая романтика. В 1940 году в горном Институте (сейчас ИрНИТУ) стали принимать в геологи девушек. Раньше профессия считалась сугубо мужской – тяжелая. Мы с подругами стали почти первопроходцами! Но после первого курса в семье случилась трагедия – погиб отец. На одну стипендию жить было трудно. Тогда один знакомый предложил поехать работать на прииски на оловянный комбинат в Читинскую область. И я поехала, взяв академический отпуск на год в университете.

Сибирячка награждена орденом Великой Отечественной войны 2 степени и медалью «За победу над Германией». Фото: Регина РАХИМОВА

Молодой специалист год оттрубила на вахте, а потом началась война. Геологоразведочные работы закрыли, предприятие переориентировали на задачи фронта. В первую очередь – на добычу олова. Хрупкой 18-летней Маргарите выпала нелегкая ноша - валить лес, возить тяжелые тачки с грунтом. Но Риту все это не пугало. Более того, она мечтала о фронте. В итоге бросила учебу в институте и пошла записываться в добровольцы. Не взяли! Сказали, как отмахнулись, мол, приходи через год. И она пришла!

- Меня взяли в ряды добровольцев. Я должна была поехать на западную часть фронта, но в июне 1942 года меня отправили в отдельный батальон связи, который находился на пересечение трех границ: Китая, Монголии и СССР. Там прошла обучение на связиста, - рассказывает сибирячка. - Получила звание ефрейтора, потом младшего сержанта, старшего.

О войне Маргарита Алексеевна вообще не говорит. Не любит. Отвечает только: «Стрелять не приходилось». Награждена орденом Великой Отечественной войны 2 степени и медалью «За победу над Германией».

Решила пойти по стопам родителей

После окончания войны, в 1945 году, Маргариту демобилизовали в Иркутск. Но в родном городе пришлось сибирячке, как им многим другим, не сладко. Повсюду голод и разруха, а у ни работы, ни собственного угла. Маргарита не растерялась и отправилась в штаб Забайкальского военного округа. Он тогда располагался в Иркутске и оказывал фронтовикам посильную помощь, в том числе в трудоустройстве.

- Спросили, кем работала раньше, - говорит Маргарита Алексеевна. - Про геологию ничего не стала говорить. Ответила, мол, бухгалтером немного. И это правда, в Чите успела перед отправкой на фронт. Вот меня и посадили старшим бухгалтером в военную часть. Продержалась год, не мое, не нравилось.

И Маргарита снова оказалась у дверей штаба Забайкальского военного округа.

- Спрашивают, что еще умею. Честно отвечаю: «Больше ничего». А полковник поинтересовался тогда, хорошо ли знаю русский язык. Я удивилась, но ответила, что была круглой отличницей. Вот меня и устроили корректором в военную типографию.

25-летней Маргарите нравилась ее новая работа, но она думала о будущем. Понимала, высшего образования так и не получила, а надо.

- Решила подать документы в педагогический институт на факультет иностранных языков. Решила, наконец-то, пойти по стопам родителей, - вспоминая, рассказывает Маргарита Алексеевна. - Но нужно было пройти вступительные экзамены. Переживала, сдам ли.

Опасения были более, чем оправданы. Конкурентки – вчерашние школьницы, а Маргарите было уже 25. У нее же в багаже – немецкий, а сдавать нужно было английский. Вот так сама всего за полгода и подготовилась. Сидела над учебниками, тренировала произношение, строя рожицы у зеркала.

- Думала: «Хоть бы тройку получить», - смеется Маргарита Алексеевна. – поступила! Училась хорошо, поэтому на третьем курсе мне предложили уже самой преподавать, латинский язык. Конечно, согласилась. После окончания института стала ассистентом на кафедре лексикологии английского языка.

В середине 50-х годов Маргарита Судиловской - уже старший преподаватель на кафедре, в 60-х возглавила кафедру иностранных языков в сибирском отделении академии наук СССР. Около 13 лет своей жизни сибирячка отдала науке.

Ни дня без любимой работы

Маргарита Судиловская дважды прабабушка. Фото: Регина РАХИМОВА

- Я и не собиралась на пенсию но у мамы случился инсульт. Пришлось уйти, это произошло в 1980 году. Но я продолжала преподавать на дому, начала вести частные уроки для аспирантов, кандидатов и докторов наук, которым нужен был разговорный иностранный язык. А потом они стали и своих детей приводить, которых готовили к учебе за границей.

И преподает она до сих пор! Сейчас учит языку всех желающих. Во время преподавания, говорит Маргарита Алексеевна, не замечаешь возраста. А ее саму выбирают как педагога благодаря особому подходу. Обучение отличается от привычного нам. Маргарита Алексеевна не любит сидеть над учебниками. Она с учениками читает книги на английском языке в оригинале, поет песни, смотрит фильмы.

- Работаю ради удовольствия. Болезни отступают! Я не верю и не чувствую, что мне 100 лет.

Маргарита Судиловская не только отличный репетитор по английскому языку, но и любимая и любящая мама, бабушка и дважды прабабушка. Правда, судьба единственных двух сыновей сложилась печально. Старший умер от проблем с сердцем, младший сейчас обездвижен. Но внук и правнуки каждое воскресенье навещают Маргариту Алексеевну. А вот по стопам сибирячки ее родственники так и не пошли. Хотя женщина отмечает, что способность к изучению языка у них есть.

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