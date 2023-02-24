«Без телефона сейчас никуда»: 91-летняя жительница Иркутска стала самой «взрослой» студенткой курса «Бабушка-онлайн»

Самой старшей участницей курса «Бабушка-онлайн» стала Светлана Соколова. Фото: Регины Рахимовой

- Я же в этом телефоне ничего не понимала, - смеясь, рассказывает Светлана Соколова. Поэтому, не раздумывая пошла на курсы «Активное долголетие». А наткнулась я на них в газете – дали объявление о наборе учеников. – Я уже сходила на четыре занятия. Научилась звонить, сообщения отправлять, фотографировать. Впереди еще четыре урока.

Проект «Активное долголетие» запустила администрация Иркутска в 2019 году. Люди серебренного возраста получают на базе ИГУ новые знания на курсах «Бабушка-онлайн», «Бабушка-фитнес», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-гламур», «Танцующий город», «Театральное искусство» и «Рисунок с нуля». Люди старше 55 лет не только могут научить новому, но и найти хобби по душе.

Проект «Активное долголетие» запустила администрация Иркутска в 2019 году. Фото: Регины Рахимовой

Так, самой старшей участницей курса «Бабушка-онлайн» стала Светлана Соколова. Родилась она в Белоруссии. В 18 лет поступила в Донецкий политехнический институт на факультет геологии. Среди одногруппников встретила будущего мужа – Владимира Савина. Через несколько лет после окончания учебы отправились в Мамско-Чуйский район добывать слюду, где проработала 25 лет. А затем решила посвятить жизнь хобби. Светлана Николаевна начала преподавать настольный теннис, которому отдала 26 лет своей жизни.

- Группа у нас небольшая – 9 человек. В основном женщины. Руководитель у нас молодой мужчина. Все понятно и доходчиво объясняет. Изучаем, как с телефоном обращаться, что нажимать, что где и что находится. Программа у нас большая. Правда, туговато доходит, но все равно я просвещаюсь. А некоторые люди несколько раз курсы посещают после окончания. Это молодым легко, а нам трудно. Без телефона сейчас никуда!

Светлана Соколова не бросает теннис даже в таком возрасте. Фото: Регины Рахимовой

На вопрос «как дожить до 91 года?» бабушка отвечает без раздумий: «Спорт, спорт и еще раз спорт». Кстати, Светлана Соколова не бросает теннис даже в таком возрасте. Два раза в неделю она ездит в школу, где с ней занимается тренер. Также пенсионерка дважды мама, четырежды бабушка и даже один раз прабабушка.

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