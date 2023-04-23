«Неделя молодежного предпринимательства» начнется в Иркутске с 24 апреля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Иркутске с 24 по 28 апреля пройдет «Неделя молодежного предпринимательства». Принять участие в деловых играх, защитах проектов, круглых столах, нетворкингах и «диалогах на равных», объединенных общей темой предпринимательства, могут студенты и школьники с 14 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
- Участникам расскажут об актуальных мерах поддержки молодых предпринимателей, - говорят специалисты. – Для них также подготовлен образовательный блок «Тренды».
Как отмечается, цель этой недели – поддержка начинающих молодых предпринимателей, передача знаний и обучение их необходимым навыкам. Для того, чтобы стать участником «Недели молодежного предпринимательства», нужно обязательно зарегистрироваться.
Напомним, ранее также сообщалось, что с нового учебного года - с 1 сентября - в Приангарье в школах введут единую модель профориентации. По данных специалистов, она уже опробирована и готова к внедрению - подробности здесь.
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