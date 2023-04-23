Где-то света не будет всего пару минут, а где-то десять часов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023 запланировано в части зданий в четырех городских округах. Электричество временно перестанут подавать в некоторые дома в Ленинском, Правобережном, Свердловском и Октябрьском районах. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской электросетевой компании.
- Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023 необходимо для проведения плановых работ на электрических сетях, - пояснили специалисты.
Какие работы будут проводить уже известно: где-то запланирован ремонт высоковольных линий, где-то техобслуживание, где-то восстановление схемы и др. Так подача электроснабжения в часть домов Иркутска прекратится на срок от одной минуты до десяти часов. Продолжительнее всего окажется отключение света в Иркутске 24 апреля 2023 в Ленинском округе. Без электричества там окажутся дома на улицах 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я Кировская, Камская, Полярная, Трактовая и ряд СНТ (см. таблицу).
Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК
Отключение света в Иркутске 24 апреля 2023: адреса. Фото: ИЭСК
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