Профсоюзы Иркутской области готовятся к Первомаю

Профсоюзы Приангарья готовятся к Первомаю. Так, в областном центре прошло очередное заседание IX Совета Иркутского профобъединения. Главной темой для обсуждения стало совершенствование и развитие социального партнерства в регионе.

- В ходе заседания участники обсудили ситуацию на рынке труда, уровень бедности и уровень занятости, вопросы оплаты труда, повышение реальных доходов населения, проблемы молодых специалистов, развитие системы социального партнерства в регионе, меры поддержки бойцов специальной военной операции и другие актуальные вопросы, - отметили в пресс-службе профобъединения.

Напомним, Алексей Непомнящий избран мэром Куйтунского района. Выбирали главу муниципального образования 23 апреля. Явка составила 33.55%. За кандидата отдали свои голоса 2604 избирателя. Это 34,15% от числа пришедших на выборы. На втором месте оказалась Ольга Жигман. Ей симпатизировали 2532 жителя района – это 33.2% от числа проголосовавших 23 числа сибиряков.