В Иркутской области мэром Куйтунского района избран Алексей Непомнящий Фото: Иван МАКЕЕВ

Алексей Непомнящий избран мэром Куйтунского района. Выбирали главу муниципального образования 23 апреля. Явка составила 33.55%. Об этом КП-Иркутск сообщили в Избирательной комиссии Иркутской области.

- За Алексея Непомнящего отдали свои голоса 2604 избирателя, - говорят специалисты. – Это 34,15% от числа пришедших на выборы.

На втором месте оказалась Ольга Жигман. Ей симпатизировали 2532 жителя района – это 33.2% от числа проголосовавших 23 числа сибиряков. Стоит отметить, что в минувшее воскресенье в Куйтунском районе также выбирали депутатов думы. В нее вошли теперь Ксения Дегтярева и Денис Решетников. За них свои голоса отдали 51.75% и 41.06% избирателей, соответственно.

Напомним, что в Иркутской области накануне сообщили о том, что в школах региона введут единую модель профориентации уже с 1 сентября 2023 года - подробности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм-канал, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал