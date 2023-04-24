Аэропорт Братска отремонтируют к 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вскоре воздушная гавань Братска преобразится. Там планируют провести ремонт: расширить взлетно-посадочную полосу, реконструировать рулежные дорожки и перрон, заменить светосигнальное оборудование, построить аварийно-спасательную станцию, а также площадку для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Объект будет полностью готов в 2024 году.

Планируется, что после завершения работ расширится география полетов. Сегодня пассажиры могут отправиться в Иркутск, Москву и Новосибирск. До пандемии самолеты летали и за границу. К тому же, здешняя взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе, в том числе Boeing-747, -777, -767, Ил-96, АН-124. Благодаря удобному расположению гавань может использоваться в качестве запасной для кроссполярных полетов.

Напомним, активисты из Усть-Илимска записали очередное видеообращение, на этот раз в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Ролик опубликован 24 апреля 2023 года на YouTube-канале «Усть-Илимские скоростные трамваи». Сибиряки вновь просят помочь сохранить в городе трамвайную линию, которая была закрыта четыре месяца назад из-за низких доходов предприятия. Ранее сибиряки обращались с проблемой к председателю СК Александру Бастрыкину.

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