Мужчина выстрелил из ружья на Центральном рынке Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сообщение о выстреле, прозвучавшем в одном из торговых павильонов Центрального рынка в Иркутске, поступило в полицию 22 апреля 2023 года. По адресу тут же выехал экипаж. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Как выяснили правоохранители, на курок нажал 72-летний житель Иркутского района. Пенсионер показывал своим знакомым новое ружье и случайно выстрелил.

К счастью, никто не пострадал. В отношении мужчины составили три административных протокола за нарушение правил перевозки, хранения и использования оружия и стрельбу в неотведенных местах. Ружье изъяли.

Напомним, тело 64-летнего иркутянина обнаружили на высоте почти 2600 метров на маршруте, ведущем к вершине Мунку-Сардык Восточных Саян. По предварительной информации, турист приехал в Бурятию ради похода в горы. 23 апреля вместе с приятелем он преодолел большую часть пути, когда внезапно упал...Вскоре его сердце перестало биться.

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