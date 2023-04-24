В Байкальске Иркутской области хотят построить гостиницу за 286 миллионов рублей Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В особой экономической зоне «Ворота Байкала» зарегистрирован новый резидент. Как стало известно КП-Иркутск, компания «Сахалин Групп» хочет построить на территории Байкальска современный гостиничный комплекс категории четыре звезды. Стоимость вложений оценивается в 286 миллионов рублей.

-На территории ОЭЗ строится инфраструктура, улично-дорожная сеть с освещением, делится министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Уточняется, что эта гостиница будет рассчитана на 42 номера. Здесь также разместят ресторан, банный комплекс и открытый бассейн с подогревом. Объекты должны построить в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на бульваре Рябикова возводят детскую поликлинику на 500 посещений в смену.