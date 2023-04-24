В Братске завершили проверку по факту схода двух вагонов при маневровых работах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске Иркутской области прокуратура закончила проверку по поводу схода двух вагонов при маневровых работах. Об этом пишет ИА "Альтаир".

-Причина схода вагонов - несоблюдение локомотивной бригадой нормативных требований, - так прокомментировали произошедшее в Братской транспортной прокуратуре, передает издание.

Как итог, транспортный прокурор принял решение внести представление директору компании. После этого нарушения закона были устранены, четверо виновных работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

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