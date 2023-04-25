Пьяный водитель без прав устроил ДТП во время погони с полицейскими в Иркутске Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутским инспекторам ДПС пришлось устроить погоню, чтобы остановить автомобиль без регистрационных знаков вечером 20 апреля. Полицейские оформляли аварию, когда заметили на дороге подозрительную иномарку. Стало понятно, что водитель Nissan Teana пьян. Увидев экипаж, тот попытался скрыться, превышая скорость, проехав на запрещающий сигнал светофора, и врезавшись в другую машину. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Все это время экипаж не прекращал попыток остановить автомобиль, предупреждая о возможном применении оружия. Спустя некоторое время дорожные полицейские задержали водителя иномарки, - рассказали в ведомстве.

У 21-летнего лихача пары алкоголя в выдыхаемом воздухе превысили допустимую норму в 4 раза. Нарушитель никогда не получал водительского удостоверения и в марте текущего года уже был пойман во время пьяной езды. Против него составили 10 административных протоколов, а также назначили 5 суток в спецприемнике за оставление места ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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