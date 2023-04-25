Пожар на мебельном комбинате в Забайкальском крае удалось локализовать. Фото: телеграм-канал Алексея Сергейкина

Во вторник, 25 апреля, произошел крупный пожар на территории поселка Баляга. Он расположен в Забайкальском крае. Огонь вспыхнул на мебельном комбинате "Рассвет". Только сейчас, в 13.14 по московскому времени огнеборцы сообщили о том, что пожар удалось локализовать.

- Пожар в поселке Баляга Забайкальского края локализован на площади 2000 квадратных метров, - пишут специалисты пресс-службы министерства чрезвычайных ситуаций России в своих социальных сетях.

Как ранее стало известно, пламя охватило деревообрабатывающий цех. Позднее огонь перебросился также на четыре жилых и два нежилых здания. Тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают 15 метров в секунду.

К месту происшествия выехали замгубернатора Александр Костенко и первый вице-премьер Андрей Кефер. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.