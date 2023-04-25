Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Фото: телеграм-канал Алексея Сергейкина

Страшный пожар тушат в Забайкалье. В селе Баляга загорелся заброшенный мебельный комбинат. Сообщение от очевидцев поступило на пульт пожарной охраны в 15:16 по местному времени во вторник, 25 апреля.

Пожар в селе Баляга в Забайкалье 25 апреля 2023

- ЧП произошло на территории мебельного комбината «Рассвет». По предварительным данным, загорелись отходы деревообработки. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по территории предприятия, а затем, к сожалению, перекинулся на жилые дома, - рассказал в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Забайкалья Алексей Сергейкин.

Как сообщили в региональном МЧС, изначально для тушения были привлечены силы и средства в составе 25 человек и 5 единиц техники. Но как оказалось, чтобы справиться со стихией этого недостаточно. Чуть позже в Забайкалье прибыл пожарный поезд и следует два вертолета МИ-8 МЧС России. Дополнительно направлена аэромобильная группировка в составе 100 человек.

- Горит деревообрабатывающий цех на площади 600 кв.м. Огонь перекинулся на 4 жилых дома и 2 нежилых. Площадь составляет 200 кв.м. Тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода, порывы ветра достигают 15 м/с, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что на место ЧП по поручению главы Забайкалья Александра Осипова выехали замгубернатора Александр Костенко и первый вице-премьер Андрей Кефер.

- Сейчас на месте пожара в Баляге работают 35 сотрудников полиции на 15 машинах. Они задействованы для ликвидации последствия пожара, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Тушение пожара осложняет сухая и ветреная погода. Фото: телеграм-канал Алексея Сергейкина

Полицейские помогают эвакуировать жителей села, доставляют их в безопасное место.

Также стало известно, что к произошедшему в селе Баляга подключились следователи СУ СК по Забайкальскому краю. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Халатность». На месте происшествия работает следственная группа.

- Следователи допросят жителей поселка, выяснят степень и размер причиненного пожаром ущерба, - говорится в сообщении ведомства.

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