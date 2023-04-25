Телефонные мошенники "мстят" тем, кто им не поверил. И вот как они это делают Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Не поверишь, мне мошенники звонили, якобы из банка, так я их так запутала, что они обиделись и трубку бросили. Не поверила в их байки про взятый на меня кредит, начала задавать вопросы в ответ, они и слились, - воодушевленно рассказывает подруга.

Да уж, мошенники хитрят, но иногда те, кому они звонят, оказываются еще хитрее. Заговаривают зубы, пытаясь вывести на чистую воду, а некоторые подыгрывают преступникам, будто поверили в развод. Самые обидчивые аферисты порой даже "мстят"! Как? Рассказал "КП" руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Так, например, номер сорвавшейся с крючка жертвы они могут использовать в качестве подставного, чтобы он высвечивался на экране телефонов у следующих собеседников. Либо вносят контакт в спам-базы, чтобы "обидчика" замучили всевозможными обзвонами.

- Однако такие истории все же единичные, - успокаивает эксперт. - В большинстве случаев у киберпреступников нет времени на эмоции и "месть", они пытаются обзвонить как можно больше людей. Да и подменять номера становится все сложнее технически. Тем не менее, нужна осторожность. Главная рекомендация: не вступать с аферистами в разговор, не пытаться "поиграть" с ними, чтобы раскусить. Во время любой беседы они стараются вытянуть дополнительную информацию о жертве, чтобы зацепиться за нее.

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