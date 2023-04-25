В Иркутской области в 2023 году "ловить" нарушителей ПДД будут 15 комплексов фиксации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области в 2023 году за фотовидеофиксацию нарушений ПДД будут отвечать 15 специализированных передвижных комплексов. Об этом сообщает Тайшет24.

- По плану к концу мая на дорогах региона будет работать пять камер, сейчас идет закупка еще десяти, они начнут работать к середине лета, - пишет издание.

Это оборудование сможет фиксировать превышение скоростного режима. Они будут установлены там, где нельзя применить другие меры: например, на участках, где нельзя установить металлическое дорожное ограждение.

Все то, что зафиксируют камеры, автоматически будет передаваться ГИБДД.

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