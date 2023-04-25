В Забайкальском крае от укусов клещей с начала года пострадали 150 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора Забайкальского края с начала 2023 года от укусов клещей пострадали 150 жителей из 17-ти районов края. Об этом сообщает ИА ChitaMedia, ссылаясь на ведомство.

-По имеющейся информации, первый случай был зафиксирован 20 марта. От укусов пострадали жители Читы, Читинского, Агинского, Акшинского, Приаргунского, Улетовского районов, - говорят в ведомстве.

Также есть пострадавшие в Нерчинском, Калганском, Газимуро-Заводском, Александро-Заводском, Чернышевском, Красночикойском, Шилкинском, Карымском районах.

Чтобы себя обезопасить от заболеваний, переносимых клещами, в Роспотребнадзоре советуют поставить прививку от энцефалита. Вакцинацию можно делать в течение года, но завершить ее - за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

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