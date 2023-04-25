В Иркутске два местных жителя незаконно выдавали потребительские займы Фото: Даниил ОПАРИН

Перед судом предстанут задержанные полицейскими иркутяне, осуществлявшие незаконную предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Следствие доказало, что двое мужчин в возрасте 39 и 43 лет с августа 2016 по февраль 2022 года незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность. Они не оформили нужные документы через налоговую.

Они выдавали потребительские займы физлицам. При этом от заемщиков требовался залог в виде имущества.

Мужчины арендовали офисное помещение в центре Иркутска, где осуществляли прием клиентов. Так мужчины успели заработать 30 миллионов рублей.

В настоящее время утвержденное прокурором обвинительное заключение направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в 2023 году "ловить" нарушителей ПДД будут 15 комплексов фиксации.