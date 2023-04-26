В Тайшете осудили мужчину, который сломал знакомой ногу ножкой от кровати Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тайшете суд признал местного жителя виновным сразу в двух преступлениях: причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. Как стало известно правоохранителям, в июле прошлого года мужчина пришел в гости к знакомой, чтобы вместе выпить спиртного. Однако во время застолья между ними началась ссора. Разозлившись, пьяный сибиряк схватил металлическую ножку кровати и начал избивать ей женщину. Удары были настолько сильными, что жертва получила открытый перелом ноги. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Фигурант, понимая, что пострадавшая не сможет оказать ему сопротивления, открыто похитил сотовый телефон и скрылся, - рассказали в ведомстве.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил изуверу 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, перед судом предстанут задержанные полицейскими иркутяне, осуществлявшие незаконную предпринимательскую деятельность. Следствие доказало, что двое мужчин в возрасте 39 и 43 лет с августа 2016 по февраль 2022 года зарабатывали на потребительских займах, не оформив необходимые документы.

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