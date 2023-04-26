Подрядчик исправил разметку на пересечении улиц Кожова и 3-го Июля в Иркутске Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Накануне, 25 апреля, автомобилисты Иркутска обратили внимание на новую дорожную разметку на пересечении улиц Кожова и 3-го Июля. Дело в том, что на месте прерывистой линии появилось сплошная, из-за чего у водителей при повороте в сторону улицы Коммунистической исчезла возможность перестроиться и продолжить движение в сторону Правобережной развязки. Внимательные горожане пожаловались на ошибку в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе администрации.

- В случае, если не будет ухудшения погодных условий, подрядная организация исправит дорожную разметку в ночь с 25 на 26 апреля, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в мэрии.

Сегодня на Иркутск обрушился снегопад и метель с порывами ветра до 20 м/с, однако, по словам пользователей сетей, ошибку все же успели исправить.

Напомним, столбик термометра 26 апреля в областном центре не поднимется выше +2 градусов. Стоит ли жителям Приангарья ждать тепла в уходящем апреле? Ответ на этот вопрос дали специалисты Росгидромета. Синоптики обещают, что выходные будут по весеннему жаркими.

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