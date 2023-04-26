Пикап Nissan Navara конфисковали у любителя пьяной езды в Тайшете

Пикапа Nissan Navara конфисковали у любителя пьяной езды в Тайшете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

400 часов обязательных работ назначили любителю пьяной езды в Тайшете. Также ему 2,5 года запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с вождением транспорта. Автомобиль нарушителя, по решению суда, конфискован в доход государства. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В августе 2022 года сотрудники ДПС остановили водителя пикапа Nissan Navara для проверки документов. В салоне находился 41-летний местный житель с явными признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствование он отказался, - рассказали в ведомстве.

При этом полицейские выяснили, что в октябре 2021 года хмельной автомобилист уже привлекался к административной ответственности. Однако это не помешало мужчине вновь сесть за руль после застолья.

Напомним, 26 апреля стало известно о том, что в Тайшете осудили мужчину, который сломал женщине ногу, избив ее ножкой от кровати. Изувер, воспользовался беспомощностью жертвы и украл ее телефон. после чего сбежал. Суд вынес преступнику приговор.