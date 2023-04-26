Космонавт Сергей Кудь-Сверчков встретился с иркутскими школьниками Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков приехал в Иркутск, чтобы провести встречу с детьми. В актовом зале школы № 19 накануне, 25 апреля, собралось больше 200 учеников и их родителей.

- Герой России, космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков рассказал о своем полете в космос и подготовке к нему, а также о выходе в открытый космос, рабочих буднях, сложившихся космических традициях, - рассказали о мероприятии в пресс-службе министерства образования Иркутской области.

Напомним, наш земляк Анатолий Иванишин впервые отправился на орбиту Земли в 2011 году. В общем счете он провел в космосе больше года - целых 476 суток! В эксклюзивном интервью КП-Иркутск астронавт рассказал о буднях на международной космической станции.

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