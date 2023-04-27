На трассу не выезжать. Спасатели предупреждают об ограничении движения на автодороге «Байкал» 27 апреля

Спасатели предупреждают об ограничении движения на автодороге «Байкал» 27 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Такого снегопада, такого снегопада» Приангарье не видело уже 12 лет, а может и больше. Синоптики пока подчитывают, во сколько раз осадки в апреле превысили норму (уже 26 числа было 220% от месячной нормы). Из-за погодных условий в регионе 27 апреля снова ограничено движение автобусов и большегрузов на федеральной трассе «Байкал». В этот раз на двух ее отрезках. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 27 апреля на федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 45 по 83 км введено ограничения движения для автобусов и большегрузов, - дополняют информацию спасатели. – Точно такое же ограничение действует и на отрезке автодороги с 83 по 100 километр.

Что же делать дальнобойщикам? Пережидать. Их транспорт сейчас стоит на стоянках-отстойниках в районе поселка Култук.

- Для ограничения движения выставлены два передвижных поста ГИБДД Слюдянского и Шелеховского районов, - подчеркивают в региональном министерстве чрезвычайных ситуаций.

На федеральной автодороге ведется расчистка. Ее проводят с помощью 11 комбинированных машин и одного грейдера.

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