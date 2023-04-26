Такой аномалии не было 12 лет: в апреле в Иркутске снега выпало в два раза больше нормы

На протяжении всего апреля через Иркутскую область проходят атмосферные фронты. Фото: Регина РАХИМОВА

На календаре уже 26 апреля, вот-вот Первомай, а весной и не пахнет. Снегом продолжает заваливать Иркутскую область, а особенно юг Приангарья. Больше всего досталось именно Иркутску: с 1 по 26 апреля в городе выпало 220% (!) месячной нормы осадков. Это в два раза больше! Норма, кстати, составляет 21 миллиметр в месяц, а только 26 апреля выпало 2 мм. А апрель, на минуточку, еще не закончился… Ждать ли вообще лета в этом году?.. Синоптики ответили на этот вопрос «КП-Иркутск».

Такого не было уже 12 лет!

- На протяжении всего апреля через Иркутскую область проходят атмосферные фронты. Именно из-за них выпадают обильные осадки, - рассказывает Наталья Домбровская, ведущий агрометеоролог Иркутского Гидрометцентра. – Вот и причина «непогодного» апреля. Сейчас над регионом уже длительное время «завис» высотный циклон. Арктический воздух идет с акватории северных морей. Тепло в этом месяце было только 7 и 11 апреля. Тогда воздух прогрелся до +12…+18 градусов. Но этого было так мало, что и порадоваться хорошей погоде было некогда.

Сейчас над регионом уже длительное время «завис» высотный циклон. Фото: Регина РАХИМОВА

И на последние деньки апреля не стоит возлагать надежд. Только разочаруетесь! Ветер и… снова сугробы, - вот картинка к Первомаю за окном. До конца недели неустойчивая погода сохранится.

Синоптики сообщили, что такой снежной аномалии уже не было 12 лет (!) в Иркутске. За последние 25 лет рекордное количество осадков выпало 29 апреля 2011 года. Город буквально завалило снегом, выпало в тот день 39 мм, а это около двух месячных норм.

Весна придет во время майских праздников

Смешно сказать, но на 26 апреля в Иркутске весны еще не было. И это не фигура речи. У нас в буквальном смысле слова господствует климатическая зима. А весна не календарная, а реальная наступает тогда, когда среднесуточная температура воздуха будет выше 0 градусов. А это роскошь не по нам! Только в мае жители Иркутской области смогут почувствовать настоящую весну. А именно в майские праздники. Можно будет забыть о теплой одежде и налегке сходить на Парад Победы.

Климатическая весна придет на майские праздники. Фото: Регина РАХИМОВА

- Температура воздуха в Иркутске днем в мае будет преимущественно на отметке +11…+16 градусов, - рассказала «КП-Иркутск» начальник гидрометеорологического центра Юлия Янькова. Однако первые пять дней мая будут прохладными, воздух прогреется лишь до +7…+12 градусов. По ночам возможны перепады от +4 до -6. Во второй половине месяца температура ночью будет теплее - до +8 градусов. В середине и в конце мая температура воздуха окажется на отметке +18…+20.

Правда, осадки все еще будут одолевать жителей Иркутска, но уже в виде дождя. Синоптики предупреждают, что зонтики пригодятся горожанам чаще обычного. Ведь осадков в мае будет больше нормы.

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