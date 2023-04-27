Ограничение движения для большегрузов и автобусов на трассе Р-258 «Байкал» сняли

Ограничение движения на трассе «Байкал» из-за снегопада сняли Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Из-за погодных условий в Приангарье утром 27 апреля было ограничено движение автобусов и большегрузов на федеральной трассе «Байкал». В этот раз на двух ее отрезках: с 45-го по 83-й и с 83-го по 100-й километры. Однако в настоящее время ограничения сняты. Погода нормализовалась. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Тем временем на дорогах региона ведется расчистка от снега. На федеральных автодорогах уборкой занимаются 11 комбинированных машин и грейдер.

Напомним, в Иркутске в апреле выпало 354% от месячной нормы осадков, минувшие сутки добавили 143% из них. Высота снежного покрова утром 27 апреля достигала 22 сантиметров, а белые мухи продолжают падать с небес, так что это еще не предел. В связи с такой аномальной погодой в городе введен режим повышенной готовности.

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