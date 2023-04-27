Режим повышенной готовности введен из-за снегопада в Иркутске 27 апреля

В Иркутске 27 апреля введен режим повышенной готовности из-за снегопада Фото: Любовь АРБАТСКАЯ

В Иркутске в апреле выпало 354% от месячной нормы осадков, минувшие сутки добавили 143% из них. Высота снежного покрова утром 27 апреля достигала 22 сантиметров, а белые мухи продолжают падать с небес, так что это еще не предел. В связи с такой аномальной погодой в городе введен режим повышенной готовности. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

Работа по очистке улиц идет в круглосуточном режиме – и днем, и ночью.

- Всю ночь 29 комбинированных дорожных машин проводили разметание проезжей части магистральных улиц, посыпку противогололедными материалами, - пояснили в мэрии Иркутска. - С помощью 11 тракторных щеток чистили тротуары.

Как только пройдет час пик и пробки, которые утром достигали 10 баллов, уменьшатся, на городские магистрали выйдет 90 спецмашин. Особенное внимание уделяется также тротуарам и остановкам общественного транспорта. Дворники расчищают эти пространства с пяти утра. В администрации напомнили, что чистить дворы от снега должны рабочие управляющих компаний.

Кстати, дороги за городом также чистят от снега. Из-за рботы комбинированных машин и грейдера с утра ограничено движение для автобусов и большегрузов на трассе Байкалю Грузовики стоят пока на стоянках в поселке Култук. На федеральной дороге оборудовано два поста ГИБДД.

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