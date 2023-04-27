Двух военных из Иркутской области освободили из плена
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Двух военных из Иркутской области освободили из украинского плена и вернули в Россию. Об этом в социальных сетях сообщает губернатор Игорь Кобзев.
- Минобороны опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины на территорию России. Среди них - двое ребят из нашего региона, - написал глава Приангарья. - Один попал в плен 15 марта, второй - 1 апреля. Сейчас ребятам ничего не угрожает, они в безопасности. Всем оказывают медицинскую и психологическую помощь.
На малую родину бойцы смогут вернуться после прохождения курса реабилитации. За освобождение земляков губернатор поблагодарил Министерство обороны России и уполномоченного по правам человека в Иркутской области Светлану Семенову.
Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала об уроженке Иркутской области Ксении Семеновой, которая создала гуманитарный проект «Позывной SEM».Такое название она дала в честь мужа - Героя России гвардии майора Дмитрия Семенова, отдавшего жизнь ради спасения сослуживцев. Помогать бойцам СВО сибирячка решила после того, как увидела во сне покойного супруга.
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