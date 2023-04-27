Мобилизованного из Саянска Иркутской области вернули из украинского плена

Военнослужащего из Саянска Иркутской области вернули из украинского плена Фото: Александр КОЦ

Военнослужащего из Саянска Иркутской области удалось вернуть из украинского плена. Об этом в социальных сетях землякам рассказал мэр Олег Боровский.

- Саянский мобилизованный по результатам переговорного процесса Минобороны вернулся из плена, – сообщил градоначальник.

Информация о том, что бойцы из Саянска попали в плен, появилась этой весной. Оперативно было начата работа по их возвращению.

Напомним, ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в Россию доставили двух военных из Иркутской области. Сибиряков также освободили из украинского плена. Они смогут вернуться домой после курса реабилитации. С ними работают медики и психологи.