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НовостиОбщество27 апреля 2023 5:27

Мобилизованного из Саянска Иркутской области вернули из украинского плена

Об этом сообщил мэр города Олег Боровский
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Военнослужащего из Саянска Иркутской области вернули из украинского плена

Военнослужащего из Саянска Иркутской области вернули из украинского плена

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащего из Саянска Иркутской области удалось вернуть из украинского плена. Об этом в социальных сетях землякам рассказал мэр Олег Боровский.

- Саянский мобилизованный по результатам переговорного процесса Минобороны вернулся из плена, – сообщил градоначальник.

Информация о том, что бойцы из Саянска попали в плен, появилась этой весной. Оперативно было начата работа по их возвращению.

Напомним, ранее губернатор Игорь Кобзев сообщил, что в Россию доставили двух военных из Иркутской области. Сибиряков также освободили из украинского плена. Они смогут вернуться домой после курса реабилитации. С ними работают медики и психологи.