Водитель грузовика под наркотиками сбил насмерть 9-летнего мальчика в Бодайбо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре на скамье подсудимых окажется 40-летний житель Красноярского края. 16 января на одной из улиц Бодайбо водитель за рулем грузовика сбил 9-летнего мальчика, который в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные ребенком травмы оказались несовместимы с жизнью. Он погиб на месте. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- При медицинском освидетельствовании у мужчины было установлено наркотическое опьянение, - рассказали в ведомстве.

Следователи завершили сбор доказательств причастности сибиряка к случившейся трагедии. Материалы уголовного дела направлены в суд, где виновнику ДТП вынесут приговор.

Напомним, 26 апреля под Иркутском произошла страшная авария, которая унесла жизни семьи из пяти человек. Иномарка столкнулась с грузовиком на заснеженной трассе. Как стало известно КП-Иркутск, жители поселка в тот день Маркова ехали на поминки. Разбитый горем родственник поделился шокирующим видео с места аварии.