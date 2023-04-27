В Иркутской области медведь пробрался на участок в жилом районе Гидростроитель Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области зафиксирован факт выхода медведя к населенному пункту. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Иркутской области.

-В Братске хищник проник на территорию частного домовладения, - говорят в полиции.

Уточняется, что в отделение полиции пришел местный житель, который и рассказал, что увидел медвежьи следы на своем участке в жилом районе Гидростроитель по улице Подвыездная. Зверь повредил забор и забрал шкуру ранее забитого козла.

Сотрудники полиции напомнили о соблюдении мер предосторожности, а также призвали ограничить прогулки в лесном массиве Правобережного района.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика под наркотиками сбил насмерть 9-летнего мальчика в Бодайбо. Следователи завершили сбор доказательств причастности сибиряка к случившейся трагедии. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.