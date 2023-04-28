В Иркутске 27 апреля 2023 года прошла международная патриотическая акция "Диктант Победы" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 27 апреля, в Иркутске состоялась международная патриотическая акция "Диктант Победы". Об этом сообщает Байкал24.

-В акции приняли участие представители власти, МЧС, участники СВО, активисты "Молодой Гвардии Единой России", члены Юнармии, воспитанники центра "Патриот", школьники и студенты, - пишет издание.

Отметим, что диктант проводится уже в пятый раз. На этот раз тексты были про Нюрнбергский процесс, Сталинградскую и Курскую битву, блокаду Ленинграда, 80-летие освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации.

Ранее сообщалось, что первые майские дни "обрадуют" жителей Иркутской области осадками. Увы, прогнозы синоптики пока дают совсем не утешительные. В частности, иркутян и гостей региона ждут осадки, а также заметно сильный ветер. Подробнее по этой теме вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.