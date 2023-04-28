Врио директора ИНЦ СО РАН с 28 апреля 2023 года назначен Алексей Левчук. Фото: ИНЦ СО РАН

Согласно приказу министерства науки и высшего образования РФ с 28 апреля 2023 года врио

научного центра СО РАН назначен кандидат технических наук Алексей Левчук. Срок полномочий - один год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

-Алексей Левчук с отличием окончил ИрГТУ. После окончания вуза он работал в Иркутском институте химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, - говорят в организации.

На счету Левчука 97 научных работ - в них он выступал как соавтором, так и автором. Кроме этого, в пресс-службе рассказали, что именно Левчук - один из авторов самой совершенной на сегодняшний день технологии выделения и очистки дигидрокверцетина.

Ранее сообщалось, что в Иркутске 27 апреля 2023 года прошла международная патриотическая акция "Диктант Победы". В акции приняли участие представители власти, МЧС, участники СВО.